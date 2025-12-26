Vučković: Ustanove u inostranstvu spremne da pomognu u stručnom smislu

Direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu Jasminka Vučković rekla je da su ustanove u inostranstvu u koje se šalju djeca iz Republike Srpske spremne da pomognu u stručnom smislu.

"Sretni smo što to nisu kratkoročna liječenja, nego tretmani koji traju do godinu dana", rekla je Vučkovićeva na donatorskoj večeri u Banjaluci.

Ona je dodala da je važno i da roditelji budu obučeni, u smislu pripreme za vođenje brige o njihovoj djeci.

U Banjaluci se održava donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" čiji je cilj prikupljanje sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.