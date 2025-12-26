Logo
Large banner

Skenderija: Osnivanje centara jedan od prioriteta Vlade

Izvor:

SRNA

26.12.2025

21:54

Komentari:

0
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srpske Sanja Skenderija poručila je da je osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju jedan od prioriteta i opredjeljenja Vlade Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a time i ovog zavoda kao jednog od nosilaca ovogodišnje akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".

"Planiramo da radimo na što većoj dostupnosti i multidisciplinarnosti ovih usluga", rekla je Skenderija na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".

Ona je zahvalila svima koji su se do sada odazvali ovoj akciji.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Prijedlozi Zelenskog bez značaja dok ja ne odobrim

U Banjaluci se održava donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" na kojem se prikupljaju sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Šesnaesto donatorsko veče održava se pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Podijeli:

Tagovi:

Vlada Republike Srpske

S ljubavlju hrabrim srcima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо гитариста групе "The Cure"

Scena

Preminuo gitarista grupe "The Cure"

3 h

0
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

Republika Srpska

Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

3 h

0
Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"

Košarka

Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"

3 h

0
Александар Секулић

Košarka

Sekulić za ATV: Košarkaška mapa u Evropi se mijenja

3 h

0

Više iz rubrike

Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

Republika Srpska

Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

3 h

0
Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Republika Srpska

Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

3 h

1
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

Republika Srpska

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

3 h

0
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Republika Srpska

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner