Skenderija: Osnivanje centara jedan od prioriteta Vlade

26.12.2025
Vršilac dužnosti direktora Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srpske Sanja Skenderija poručila je da je osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju jedan od prioriteta i opredjeljenja Vlade Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a time i ovog zavoda kao jednog od nosilaca ovogodišnje akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".
"Planiramo da radimo na što većoj dostupnosti i multidisciplinarnosti ovih usluga", rekla je Skenderija na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".
Ona je zahvalila svima koji su se do sada odazvali ovoj akciji.
U Banjaluci se održava donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" na kojem se prikupljaju sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.
Šesnaesto donatorsko veče održava se pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.
