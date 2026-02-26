Crnogorac na čelu: Prali milione od kokaina širom Evrope

Internacionalna kriminalna mreža koja je prala profit od trgovine kokainom za italijanske organizovane kriminalne grupe razbijena je nakon detaljne istrage koja je pratila trag novca širom Evrope, saopštio je Evropol.

Kako je pao kriminalni lanac: Složeni mehanizmi pranja novca

Mreža koja je služila kao sredstvo za pranje novca za italijanske mafijaške grupe Kamoru i Ndrangetu operisala je kroz lažne kompanije, lažno fakturisanje i luksuzne investicije, kako bi milioni eura od kokaina bili oprani i reinvestirani u evropskoj ekonomiji.

Istraga koju je vodila francuska Nacionalna žandarmerija u saradnji sa italijanskim karabinjerima i Švajcarskom federalnom kancelarijom za policiju otkrila je operaciju koja je obuhvatila više evropskih zemalja.

Pored navedenih, u istrazi su učestvovale i belgijska sudska federalna policija, bugarska Državna agencija za nacionalnu bezbjednost, njemačka carina, kao i ekvadorska Nacionalna policija, uz koordinaciju Evropola i Evrodžasta.

Ključni igrači: Crnogorski državljanin na čelu operacije

Praćenjem finansijskih tokova, istražitelji su uočili crnogorskog državljanina, koji je bio visoko rangiran na listi osumnjičenih Evropola i bio je predmet potrage u nekoliko evropskih zemalja.

Osumnjičeni je živio u oblasti Kana u Francuskoj, zajedno sa članovima svoje porodice, uključujući zeta, koji je već bio poznat italijanskim vlastima zbog pranja novca, prevara i krivičnih djela povezanih sa oružjem.

Finansijska istraga pokazala je da je mreža za pranje novca bila direktno povezana sa velikim trgovinskim putem kokaina iz Južne Amerike prema Evropi.

Sumnja se da je grupa bila odgovorna za koordinaciju pomorskih pošiljki kokaina u ključne evropske luke.

Prekretnica u istrazi: Zapljena kokaina i hapšenja

Velika zapljena belgijskih carinika krajem 2025. godine bila je ključna tačka u razotkrivanju mreže.

Prije tri dana je sprovedena koordinisana akcija u četiri evropske zemlje - Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj i tada je uhapšeno sedam osoba, među kojima se nalazio i osumnjičeni iz Crne Gore.

Na Francuskoj rivijeri zaplijenjeni su luksuzni automobili, a zaplijenjena je i imovina u vrijednosti od više od pet miliona eura, uključujući luksuzne nekretnine.

Koordinacija pravosuđa: Uloga Evrodžasta i zajedničkog tima

Evrodžast je, u saradnji sa Francuskom, Italijom i Švajcarskom, formirao Zajednički istražni tim (JIT) 2024. godine, čime je omogućena bliska pravosudna koordinacija i lakša razmjena informacija između zemalja.

Kroz Evropol, Belgija, Njemačka i Ekvador su se takođe pridružili istrazi.

