Preminuo gitarista grupe "The Cure"

Izvor:

Agencije

26.12.2025

21:35

Преминуо гитариста групе "The Cure"

Gitarista grupe "The Cure", Peri Bamont, preminuo je u 65. godini, saopštili su članovi benda.

Na zvaničnom sajtu benda, dan poslije katoličkog Božića, potvrđena je tužna vijest da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti.

Rok legende, čiju trenutnu postavu čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68), posljednji put su se našli na vrhu zvanične top-liste albuma sa izdanjem Wish iz 1992. godine.

Tag:

muzičar

