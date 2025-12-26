Vesna Zmijanac nastupila prvi put nakon operacije: ''Ne znam da mirujem''

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) pojavila se u javnosti nakon što su joj ugradili tri stenta.

Pjevačicu su pridržavali dok je dolazila do lokala u kojem će pjevati, a onda je otkrila kako se osjeća:

- Jesam, jesam dobro sam, srce sam operisala prije tri godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a ustvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smijem da pušim, da radim, da jedem, mislim...a ja ne poštujem ništa od toga.

Zanimljivosti 4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

- Godina je bila radna. Ja ne umijem da mirujem, mogu sedam dana, ali poslije ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni.

- Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako. Nisam razgovarala sa Nikolijom da mi bude gost na koncertu, ali biće svi tamo. Ja ću Relju da zovem, znam da on neće, ali biće pozvan - otkriva pjevačica i dodaje:

- Moja muzika je najmodernija još uvijek, moja publika je od 7 do 77, tako da ja nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra - kaže Vesna i otkriva:

- Zorica Marković me stalno pita kad ću da spremam sataraš. To je uglavom ljeti - otkrila je pjevačica.

Hronika Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

Ugradili joj stentove

Podsjetimo, intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek - rekao je izvor za medije i dodao je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.