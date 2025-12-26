Logo
Large banner

Vesna Zmijanac nastupila prvi put nakon operacije: ''Ne znam da mirujem''

Izvor:

Kurir

26.12.2025

11:09

Komentari:

0
Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) pojavila se u javnosti nakon što su joj ugradili tri stenta.

Pjevačicu su pridržavali dok je dolazila do lokala u kojem će pjevati, a onda je otkrila kako se osjeća:

- Jesam, jesam dobro sam, srce sam operisala prije tri godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a ustvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smijem da pušim, da radim, da jedem, mislim...a ja ne poštujem ništa od toga.

Horoskop

Zanimljivosti

4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

- Godina je bila radna. Ja ne umijem da mirujem, mogu sedam dana, ali poslije ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni.

- Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako. Nisam razgovarala sa Nikolijom da mi bude gost na koncertu, ali biće svi tamo. Ja ću Relju da zovem, znam da on neće, ali biće pozvan - otkriva pjevačica i dodaje:

- Moja muzika je najmodernija još uvijek, moja publika je od 7 do 77, tako da ja nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra - kaže Vesna i otkriva:

- Zorica Marković me stalno pita kad ću da spremam sataraš. To je uglavom ljeti - otkrila je pjevačica.

Ротација-илустрација

Hronika

Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

Ugradili joj stentove

Podsjetimo, intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek - rekao je izvor za medije i dodao je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Podijeli:

Tagovi:

Vesna Zmijanac

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Hronika

''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

1 h

0
Све више туриста у Српској

Društvo

Sve više turista u Srpskoj

1 h

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na GP Gradina i Gradiška

1 h

0
Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Hronika

Policajac nedozvoljeno zaustavio auto pa napao porodicu

1 h

0

Više iz rubrike

Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Scena

Pjevač Uroš Živković na meti kritika zbog komentara o ženi na dan svadbe

1 h

0
Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Scena

Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

1 h

0
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Scena

Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

2 h

0
Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

Scena

Uhapšena glumica iz serije "Sulejman veličanstveni"

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner