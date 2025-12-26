Sve više turista u Srpskoj

Turistička organizacija Republike Srpske zadovoljna je proteklom rekordnom sezonom, budući da turizam kao privredna grana u Srpskoj konstantno bilježi rast broja turista, prihoda i dolazaka.

Saradnik za odnose s javnošću u ovoj organizaciji Sanela Šimun izjavila je Srni da se, prema informacijama sa terena, očekuje uspješna i zimska turistička sezona, koja će nadmašiti prethodne.

Šimunova je navela da su Republiku Srpsku tokom 10 mjeseci ove godine posjetila 442.353 turista, koja su ostvarila 1.039.334 noćenja, što je za 4,6 odsto više dolazaka i 2,5 odsto više noćenja u odnosu na lani.

"Kao i prethodne godine najveću posjetu, osim domaćih turista, ostvarili su gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih zemalja ističu Turska, Njemačka, Austrija, Kina i Italija", navela je Šimunova.

Ona je rekla da su domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim u turističkim mjestima sa atraktivnim faktorima, te u planinskim mjestima i ostalim koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

"Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim, pa planinskim", napomenula je Šimunova.