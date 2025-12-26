Za dva dana prikupljeno 60.000 KM za kuću samohrane majke

Veliki talas solidarnosti i humanosti zabilježen je proteklih dana u Bosni i Hercegovini i dijaspori, gdje je za samo 48 sati prikupljeno više od 60.000 KM za izgradnju kuće samohranoj majci Zinajdi Šekić iz mjesta Puškari kod Cazina i njenoj djeci.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, organizatori humanitarne akcije boravili su u Cazinu, gdje su se susreli sa Zinajdom i njenom djecom.

Tom prilikom naglašeno je da fotografije djece neće biti objavljivane, s ciljem očuvanja njihove privatnosti, što je naišlo na odobravanje i podršku javnosti.

Zajedno sa Zinajdom, organizatori su posjetili humanitarnu organizaciju 4 Lajf u Cazinu, koja je uključena u realizaciju ove akcije. Prema dostupnim informacijama, prikupljena sredstva biće uplaćena na račun organizacije, a već nakon evidentiranja transakcije biće javno objavljene sve priznanice i kompletna dokumentacija, kako bi proces bio u potpunosti transparentan.

Zinajda Šekić, majka dvoje djece, kako se navodi, ostala je bez riječi pred ovakvim odzivom ljudi. Zahvalila se svima koji su učestvovali u akciji, ističući da joj ova pomoć znači novi početak i sigurniju budućnost za njenu porodicu. Posebno je izrazila radost zbog skorog početka radova na izgradnji kuće.

U humanitarnoj akciji učestvovalo je ukupno 704 donatora, a prikupljeno je 31.465 evra (61.540 KM) u svega dva dana.

Pored toga, zabilježene su i dodatne donacije u iznosima od 300 evra i 200 KM od ukupno četiri donatora. Važno je istaći da su u akciji učestvovali ljudi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti, što ovu priču čini još snažnijim primjerom zajedništva i ljudske solidarnosti.

Organizatori su uputili posebnu zahvalnost članovima organizacije 4 Lajf na profesionalnosti, gostoprimstvu i otvorenosti, te na tome što su omogućili uvid u sve naredne korake realizacije projekta, kako bi donatori bili informisani o toku izgradnje.

Ova humanitarna akcija još jednom je pokazala da zajedništvo, empatija i dobra volja mogu u vrlo kratkom roku promijeniti nečiji život nabolje, te vratiti vjeru u ljudskost i snagu zajednice.