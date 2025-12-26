Stipendije i besplatno ljetovanje za štićenike Doma "Rada Vranješević"

Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske u 2026. godini stipendiraće učenike-štićenike banjalučkog Doma "Rada Vranješević" koji upišu Medicinsku školu, a za šest štićenika biće obezbijeđeno ljetovanje, najavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je tokom posjete ovoj ustanovi rekao da mu je zadovoljstvo što će UKC stipendirati sve one koji budu upisali srednju medicinsku školu, te omogućiti besplatno ljetovanje za šest štićenika i to dva osnovca, dva srednjoškolca i dva studenta, saopšteno je iz UKC-a.

Direktor Doma "Rada Vranješević" Darijana Kecman zahvalila je Šobotu i UKC-u Republike Srpske za ovaj značajan gest i istakla da je to od velike važnosti za štićenike ove ustanove.

Ona je dodala da ovakav vid pomoći i podrške, posebno u ovim prazničnim danima predstavlja motivaciju i vjetar u leđa onima kojima je to najpotrebnije.