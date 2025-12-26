Logo
Large banner

Stipendije i besplatno ljetovanje za štićenike Doma "Rada Vranješević"

Izvor:

ATV

26.12.2025

10:01

Komentari:

0
Никола Шобот и Даријана Кецман
Foto: Ustupljena fotografija

Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske u 2026. godini stipendiraće učenike-štićenike banjalučkog Doma "Rada Vranješević" koji upišu Medicinsku školu, a za šest štićenika biće obezbijeđeno ljetovanje, najavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je tokom posjete ovoj ustanovi rekao da mu je zadovoljstvo što će UKC stipendirati sve one koji budu upisali srednju medicinsku školu, te omogućiti besplatno ljetovanje za šest štićenika i to dva osnovca, dva srednjoškolca i dva studenta, saopšteno je iz UKC-a.

Direktor Doma "Rada Vranješević" Darijana Kecman zahvalila je Šobotu i UKC-u Republike Srpske za ovaj značajan gest i istakla da je to od velike važnosti za štićenike ove ustanove.

Ona je dodala da ovakav vid pomoći i podrške, posebno u ovim prazničnim danima predstavlja motivaciju i vjetar u leđa onima kojima je to najpotrebnije.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Šobot

Dom Rada Vranješević

UKC Republike Srpske

stipendije

ljetovanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Društvo

U dijelovima BiH jutros minus pet

2 h

0
Данас хладно, облачно и углавном суво

Društvo

Danas hladno, oblačno i uglavnom suvo

3 h

0
Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, poledica na višim predjelima

4 h

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner