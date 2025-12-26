Danas hladno, oblačno i uglavnom suvo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladno, oblačno i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Slaba rosulja ili kiša moguća je samo ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama magla. Na jugu i jugozapadu sunčano i toplije.

Vjetar slab sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena, povremeno i pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do pet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zakona navode da je jutros je u Republici Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana je i slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Najveća količina kiše u prethodna 24 časa pala je u Banjaluci 4,4 litra po metru kvadratnom, a visina snježnog pokrivača u Kneževu je pet centimetara.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica i Livno minus pet, Han Pijesak minus četiri, Kalinovik, Kneževo, Sokolac, Gacko i Drinić minus dva, Ribnik i Mrkonjić Grad minus jedan, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica i Bijeljina nula, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Rudo, Drvar, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica, Doboj i Banjaluka jedan, Bileća, Višegrad, Sanski Most, Prijedor i Foča dva, Trebinje pet, te Mostar sedam stepeni Celzijusovih.