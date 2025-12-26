Logo
SPC danas slavi pet mučenika

Kurir

26.12.2025

СПЦ данас слави пет мученика
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svetih mučenika Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta — dan hrabrih muževa koji su zasijali kao pet sjajnih zvezda u crno vrijeme hristobornih careva Dioklecijana i Maksimijana.

Evstratije sveti beše rimski vojvoda u gradu Satalionu, Evgenije mu beše drug u vojsci, Orest beše ugledan vojnik, Aksentije sveštenik, a Mardarije prost građanin i zemljak Evstratijev, obojica iz grada Aravrakina. Carski namesnici Lisije i Agrikola mučiše najprije Aksentija kao sveštenika.

Vidjeći nevino stradanje hrišćana, Evstratije se sam prijavi Lisiju i izjavi, da je hrišćanin. Za vrijeme mučenja Evstratijeva stupi Evgenije pred sudiju i uzviknu: "Lisije, i ja sam hrišćanin".

A kada Evstratija provođahu sa ostalim mučenicima kroz grad Aravrakin, vide ih Mardarije sa krova svoje kuće, oprosti se sa ženom i dvoje nejake djece, i pojuri za njima vičući mučiteljima u lice:

"I ja sam hrišćanin kao i gospodin moj Evstratije".

A svetom Orestu ispade krst iz nedara, kada streljaše nišan pred Lisijem, po čemu ga Lisije pozna da je hrišćanin, što i sam Orest otvoreno ispovedi. Biješe Orest mlad i krasan vojnik, i rastom nadvišavaše sve ostale vojnike. Aksentije bi posečen, Evgenije i Mardarije skončaše u mukama, Orest izdahnu na usijanom gvožđu, a Evstratije u peći ognjenoj. Pred smrt pričesti svetog Evstratija u tamnici sveti Vlasije. Mošti njihove bijehu docnije prenijete u Carigrad i sahranjene u crkvi njihovog imena – Svetih Petočislenika. U toj crkvi njih su viđali žive, a sveti Orest javio se i svetom Dimitriju Rostovskom. Od svetog Evstratija ostala je krasna molitva koja se čita na subotnoj polunoćnici.

Tropar

Sveti mučenici Evstratije, Aksentije, Evgenije, Mardarije i Orest (glas 4): Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše, prenosi Kurir.

SPC

svetac

Komentari (0)
