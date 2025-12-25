Logo
Large banner

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

Izvor:

Agencije

25.12.2025

22:59

Komentari:

0
Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Zagrebačka policija intervenisala je danas na pozive stanovnika zagrebačkog naselja Blato u Novom Zagrebu koji su prijavili ulične trubače zbog buke i ulazaka u dvorišta privatnih kuća.

Građani su, kako prenosi hrvatski Indeks prijavili da su trubači svirali ulicama i ispod prozora stanova, izazivajući jaku buku. Iako su neki prolaznici odbili da im daju novac, trubači nisu prestajali sa svirkom.

"Bili su juče i danas opet, mislim da ih je bilo pet s trubama i velikim bubnjem, prolaze ulicama i sviraju ljudima pod prozorima. Jako je glasno i odjekuje i u stanovima, nemoguće je to ne čuti ni uz zatvorene prozore", rekla je jedna čitateljka Indeksa.

Prethodno je Gradsko vijeće Ljubljane na prijedlog gradonačelnika tog grada Zorana Jankovića, zabranilo spontane ulične muzičke nastupe do kraja decembra.

Odluka je donesena zbog kritika da novogodišnji program favorizuje "balkansku muziku", koja prema vlastima "nije dio slovenačke kulturne i božićne tradicije".

Istovremeno, gradonačelnik Sinja Miro Bulj s javnog prostora udaljio je romski orkestar na Badnji dan navodeći da pjesme nisu bile primjerene i da muzičari nisu imali dozvole.

Podijeli:

Tagovi:

trubači

Ljubljana

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Društvo

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

52 min

0
Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

Republika Srpska

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

55 min

0
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Društvo

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

1 h

0
Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

1 h

0

Više iz rubrike

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Region

Snijeg lomio stabla u Hrvatskoj: Više od 24.000 kuća katolički Božić dočekalo bez struje

5 h

0
Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

Region

Region na nogama: Policija traži osumnjičenog za pokušaj ubistva

9 h

0
Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Region

Muškarac (52) udario u stub, pa sletio u provaliju: Poginuo na licu mjesta

11 h

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Region

Bivšem šefu crnogorske policije i u ponovljenom postupku tri godine i osam mjeseci zatvora

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner