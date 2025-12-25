Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

Zagrebačka policija intervenisala je danas na pozive stanovnika zagrebačkog naselja Blato u Novom Zagrebu koji su prijavili ulične trubače zbog buke i ulazaka u dvorišta privatnih kuća.

Građani su, kako prenosi hrvatski Indeks prijavili da su trubači svirali ulicama i ispod prozora stanova, izazivajući jaku buku. Iako su neki prolaznici odbili da im daju novac, trubači nisu prestajali sa svirkom.

"Bili su juče i danas opet, mislim da ih je bilo pet s trubama i velikim bubnjem, prolaze ulicama i sviraju ljudima pod prozorima. Jako je glasno i odjekuje i u stanovima, nemoguće je to ne čuti ni uz zatvorene prozore", rekla je jedna čitateljka Indeksa.

Prethodno je Gradsko vijeće Ljubljane na prijedlog gradonačelnika tog grada Zorana Jankovića, zabranilo spontane ulične muzičke nastupe do kraja decembra.

Odluka je donesena zbog kritika da novogodišnji program favorizuje "balkansku muziku", koja prema vlastima "nije dio slovenačke kulturne i božićne tradicije".

Istovremeno, gradonačelnik Sinja Miro Bulj s javnog prostora udaljio je romski orkestar na Badnji dan navodeći da pjesme nisu bile primjerene i da muzičari nisu imali dozvole.