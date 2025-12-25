Region na nogama: Policija traži osumnjičenog za pokušaj ubistva

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije osumnjičenog da je u podgoričkom naselju Pejton pokušao da ubije lice čiji su inicijali Đ.V.

"Preduzimajući radnje na rasvjetljavanju pokušaja ubistva kada je upotrebom vatrenog oružja Đ.V. zadobio povrede, službenici Uprave policije u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, došli su do saznanja da je izvršilac krivičnog d‌jela lice čiji identitet za sada nije utvrđen", navode iz Uprave policije.

S ciljem njegovog prepoznavanja i nespornog utvrđivanja identiteta, Uprava policije, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, javno objavljuje fotografije ovog lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog d‌jela.

Uprava policije poziva građane i medije, kako domaće, tako i one iz regiona, da pomognu i jave policijskim stanicama ukoliko prepoznaju lice sa fotografija.