Od težine snijega se srušila pozornica postavljena za advent

U Oroslavju, u Hrvatskom zagorju, od težine snijega urušila se pozornica postavljena za adventski program, potvrdio je gradonačelnik Viktor Šimunić i istakao da u incidentu nema povrijeđenih.

- Bolje da ovo vidite od mene nego od dežurnih Grinčeva koji jedva dočekaju ovakve situacije. Ne mislim ovo da sakrivam ni da negiram, pozornica za advent nije izdržala ovaj snijeg - objavio je Šimunić na društvenim mrežama.

Hronika Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

Dodao je da gradske službe i volonteri daju sve od sebe da bi pozornicu vratili u prvobitno stanje.

Incident se dogodio juče, a gradonačelnik kaže da se dio građana odmah uključio u sanaciju.