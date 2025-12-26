Logo
Pronađena bomba od pola tone, evo šta građani moraju da urade

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

07:54

Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде
Foto: Tanjug/AP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u nedjelju, 28. decembra 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svjetskog rata, model „AN-M44“, pronađene na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova.

Riječ je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja njemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine.

Pripadnici Specijalističkog tima Sektora za vanredne situacije za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava prethodno su izvršili detaljno izviđanje, identifikaciju i procjenu stanja ovog eksplozivnog ostatka rata, kako bi sestvorili bezbjedni uslovi za njegovo uklanjanje i uništavanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržni centar Galerija i u dijelovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (dio između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića), kao i Bulevara Vudroa Vilsona (dio od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u nedjelju, 28.decembra, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove.

Ukoliko napuštanje stanova nije izvodljivo, preporuka je da građani otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

Takođe, građani iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona, u blizini Tržnog centra „Galerija“, pozivaju se da svoja parkirana vozila uklone najkasnijem do subote, 27. decembra, do 22 časa.

U suprotnom, vozila će biti premještena na parkinge na Slaviji i Starom sajmištu.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vrijeme obezbjeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi ovaj postupak bio realizovan bezbjedno, kontrolisano i u najkraćem mogućem roku.

(Telegraf.rs)

Komentari (0)
