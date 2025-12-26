Logo
Zemljotres pogodio Srbiju

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

07:15

Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 1.7 stepeni Rihtera pogodio je područje Gnjilana, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres je zabilježen oko pola 12 sinoć.

Epicentar je detektovan na dubini od samo tri kilometra.

Na osnovu koordinata epicentra, zemljotres se dogodio blizu samog centra grada.

S obzirom na slabiji intenzitet, sumnja se da nije zabilježena nikakva materijalna šteta, prenosi Telegraf.

Zemljotres

Srbija

