Zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres jačine 1.7 stepeni Rihtera pogodio je područje Gnjilana, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres je zabilježen oko pola 12 sinoć.

Epicentar je detektovan na dubini od samo tri kilometra.

Svijet SAD napale snage Islamske države u Nigeriji: ''Ubijanje hrišćana mora da prestane''

Na osnovu koordinata epicentra, zemljotres se dogodio blizu samog centra grada.

S obzirom na slabiji intenzitet, sumnja se da nije zabilježena nikakva materijalna šteta, prenosi Telegraf.