SAD napale snage Islamske države u Nigeriji: ''Ubijanje hrišćana mora da prestane''

Izvor:

Agencije

26.12.2025

07:13

САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији
Foto: Screenshot

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "moćne i smrtonosne" napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedjeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspjela da obuzda progon hrišćana.

- Večeras, po mom naređenju kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Države su pokrenule snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, koji progoni i svirepo ubija, prvenstveno, nevine hrišćane, na nivoima kakvi nisu viđeni godinama, pa čak i vijekovima - rekao je Tramp na platformi Truth Social.

Dodao je da je "ranije upozorio ove teroriste da ako ne zaustave klanje hrišćana, nastaće pakao", navodeći da se to "večeras dogodilo".

Tramp je kazao i da su izvršeni "brojni savršeni udari".

Američka komanda za Afriku, koja nadgleda američke vojne operacije u Africi, saopštila je da je njena "prva procjena da je više terorista Islamske države ubijeno u svojim kampovima" u Nigeriji, prenosi CBS.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je na platformi Iks naveo da je američki predsjednik "prošlog mjeseca bio jasan: ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji (i drugdje) mora da se završi".

Dodao je da je Islamska država to saznala "večeras - na Božić", koji se po gregorijanskom kalendaru slavi 25. decembra.

- Više informacija će biti objavljeno... Zahvalan sam nigerijskoj vladi na podršci i saradnji - rekao je Hegset.

Ministarstvo spoljnih poslova Nigerije potvrdilo je u saopštenju napade i naznačilo da je unaprijed dobilo obavještenje, navodeći da "nigerijske vlasti ostaju angažovane u strukturiranoj bezbjednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u rješavanju stalne prijetnje terorističkog i nasilnog ekstremizma".

- To je dovelo do preciznih pogodaka terorističkih meta u Nigeriji vazdušnim napadima na sjeverozapadu. Terorističko nasilje u bilo kom obliku, bilo da je usmjereno na hrišćane, muslimane ili druge zajednice, ostaje uvreda za vrijednosti Nigerije i za međunarodni mir i bezbjednost - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Nigerije.

Početkom novembra, Tramp je rekao da je naložio Pentagonu da se "pripremi za moguću akciju" u Nigeriji, navodeći da nigerijska vlada ne čini dovoljno u borbi protiv progona hrišćana u toj zemlji.

