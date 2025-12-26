SAD napale snage Islamske države u Nigeriji: ''Ubijanje hrišćana mora da prestane''

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "moćne i smrtonosne" napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedjeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspjela da obuzda progon hrišćana.

- Večeras, po mom naređenju kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Države su pokrenule snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, koji progoni i svirepo ubija, prvenstveno, nevine hrišćane, na nivoima kakvi nisu viđeni godinama, pa čak i vijekovima - rekao je Tramp na platformi Truth Social.

Društvo Danas slavimo Svete mučenike Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta

Dodao je da je "ranije upozorio ove teroriste da ako ne zaustave klanje hrišćana, nastaće pakao", navodeći da se to "večeras dogodilo".

Tramp je kazao i da su izvršeni "brojni savršeni udari".

Američka komanda za Afriku, koja nadgleda američke vojne operacije u Africi, saopštila je da je njena "prva procjena da je više terorista Islamske države ubijeno u svojim kampovima" u Nigeriji, prenosi CBS.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je na platformi Iks naveo da je američki predsjednik "prošlog mjeseca bio jasan: ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji (i drugdje) mora da se završi".

Svijet Državljanin BiH teže povrijeđen u udesu

Dodao je da je Islamska država to saznala "večeras - na Božić", koji se po gregorijanskom kalendaru slavi 25. decembra.

- Više informacija će biti objavljeno... Zahvalan sam nigerijskoj vladi na podršci i saradnji - rekao je Hegset.

Ministarstvo spoljnih poslova Nigerije potvrdilo je u saopštenju napade i naznačilo da je unaprijed dobilo obavještenje, navodeći da "nigerijske vlasti ostaju angažovane u strukturiranoj bezbjednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u rješavanju stalne prijetnje terorističkog i nasilnog ekstremizma".

- To je dovelo do preciznih pogodaka terorističkih meta u Nigeriji vazdušnim napadima na sjeverozapadu. Terorističko nasilje u bilo kom obliku, bilo da je usmjereno na hrišćane, muslimane ili druge zajednice, ostaje uvreda za vrijednosti Nigerije i za međunarodni mir i bezbjednost - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Nigerije.

Svijet Otac ubio kćerku (13) i sina (11) koji je bio invalid, pa presudio sebi

Početkom novembra, Tramp je rekao da je naložio Pentagonu da se "pripremi za moguću akciju" u Nigeriji, navodeći da nigerijska vlada ne čini dovoljno u borbi protiv progona hrišćana u toj zemlji.