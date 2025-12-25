Sin bivšeg američkog predsjednika Hanter Bajden, ključni akter skandala u vezi sa energetskom kompanijom „Burizma“ u Ukrajini, sada izjavljuje da je nivo korupcije u to zemlji zapanjujući i da je sama Ukrajina zmijsko leglo.

Kako sada tvrdi, njegov angažman u kompaniji „Burizma“ je bio greška.

„To je bila greška. Bio sam veoma naivan, nisam znao da kakvo je zmijsko leglo Ukrajina… nivo korupcije je zapanjujući“, rekao je Bajden u „Šon Rajan šou programu“.

Američki mediji podsjećaju da je njegov honorar u vrijeme angažmana u „Burizmi“ bio milion dolara godišnje, iako nije imao nikakvog iskustva u toj oblasti.

Dok je bio potpredsjednik Baraka Obame, Džozef Bajden je vršio pritisak na kijevsku vladu da smeni državnog tužioca Viktora Šokina nakon što je pokrenuo istragu gasne kompanije „Burizma Holdings“, koja je zaposlila Hantera kao izvršnog direktora uprkos nedostatku kvalifikacija.

Demokrate su pokušale da opozovu Trampa jer je od ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog tražio da istraži moguću korupciju Bajdenovih.