Ukrajina je mogla da izbjegne eskalaciju sa Rusijom 2022. godine odustajanjem od svojih aspiracija ka NATO-u, rekla je bivša savjetnica predsjednika Džozefa Bajdena Amanda Slout ruskim šaljivdžijama.

Vovan i Leksus su objavili snimke razgovora sa dva bivša člana Bajdenovog Savjeta za nacionalnu bezbjednost u kojima su se predstavljali kao pomoćnik ukrajinskog predsjednika Igor Žovkva.

Tokom poziva, Amanda Slout, koja je bila viši direktor za Evropu u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, rekla je da bi ukrajinska deklaracija o neutralnosti 2021. ili početkom 2022. "svakako sprečila uništenje i gubitak života".

"Nije mi se dopalo što SAD guraju Ukrajinu da krene tim putem", dodala je, napominjući da bi to značilo "implicitno davanje Rusiji neke sfere uticaja ili prava veta" na kandidaturu Kijeva za pridruživanje NATO-u.

EXPLOSIVE: Biden’s deep state PROVOKED a PREVENTABLE war in Ukraine. In a prank call, Biden’s Europe chief Sloat admits: 1) US knew just a “no NATO” statement from Ukraine would prevent war 2) US blocked it to avoid “rewarding” Russia & bet on Ukraine retaking territory by force. pic.twitter.com/zVMLzA7pY3 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 11, 2025

Ruski pregovarač Kiril Dmitrijev je na Iksu prokomentarisao izjavu Sloutove rekavši da je Bajdenova "duboka država izazvala rat koji je bilo moguće sprečiti".

Nakon oružanog puča u Kijevu 2014. godine, koji je podržao Zapad, nove vlasti su proglasile članstvo u NATO-u prioritetom spoljne politike. Krajem 2021. godine, Moskva je pozvala vojni blok predvođen SAD da obustavi svoje širenje u Evropi i time reši ruske nacionalne bezbjednosne probleme, ali su Bajdenova administracija i evropski članovi odbacili prijedlog, podseća RT internešenel.

U prvim nedjeljama neprijateljstava, Moskva i Kijev su postigli preliminarni sporazum koji bi podrazumijevao da se Ukrajina pridržava neutralnosti i održava ograničenu stalnu vojsku. Međutim, sporazum su omeli zapadni zvaničnici, posebno tadašnji britanski premijer Boris Džonson, koji je Ukrajincima rekao da se "bore".

Bivši član Savjeta za nacionalnu bezbjednost Erik Grin rekao je ruskim šaljivdžijama da neuspjeh istanbulskih pregovora nije propuštena prilika. Naveo je da su vodeći principi Bajdenove administracije bili da pretpostavi najgore i da ne žali ni za čim.

Predložio je da Kijev sada treba da izradi rješenje koje "sadrži dovoljno dvosmislenosti da omogući Ukrajini da radi ono što želi", a istovremeno da omogući ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu "da vjeruje da je nešto postigao". Cilj, rekao je, bio bi da se "izgradi kraj rata koji pretpostavlja da će biti još jednog".