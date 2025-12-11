Mandat ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog je istekao i izbori moraju da budu održani, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je o ovoj temi i nema više šta da se doda. Prema Ustavu, mandat ukrajinskog predsjednika je istekao, tako da izbori moraju da budu održani", rekao je Peskov novinarima.

Zelenski je rekao juče da je razgovarao sa članovima parlamenta o pravnim i drugim pitanjima u vezi sa mogućnošću održavanja izbora.

On je pozvao druge zemlje, uključujući SAD, da ne vrše pritisak po tom pitanju.