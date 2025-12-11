Logo
Austrijski parlament zabranio marame u školama

Izvor:

SRNA

11.12.2025

15:59

Школа, учионица
Foto: Unsplash

Donji dom austrijskog parlamenta usvojio je zabranu nošenja marama u školama za djevojčice islamske vjeroispovijesti mlađe od 14 godina.

Zabranu, koju je predložila vladajuća koalicija tri centrističke partije, podržala je i krajnje desno orijentisana Slobodarska partija, koja je jedina pozvala da se mjera primijeni i na školsko osoblje.

Jedina stranka koja se protivila predloženoj zabrani su Zeleni, koji imaju najmanje poslanika u parlamentu. Oni su tvrdili sa ovakvom zabranom krši Ustav.

Ministar za integraciju Austrije Klaudija Plakolm iz konzervativne Narodne partije, koja predvodi vladajuću koaliciju, nazvala je marame za maloljetnice "simbolom ugnjetavanja".

Вјера црква кадионица свештеник

Društvo

Ponudio svešteniku siću jer nije imao više: Njegova reakcija ga ostavila bez teksta, nije mogao da vjeruje

Ustavni sud Austrije presudio je 2020. godine da je prethodna zabrana, koja se odnosila na mlađe od 10 godina u školama, nezakonita jer je diskriminisala muslimane i da je država dužna da bude vjerski neutralna.

Ministar obrazovanja Kristof Viderker rekao je da su mlade djevojke izložene sve većem pritisku od svojih porodica i od mladića sa kojima nisu u srodstvu, koji im govore šta da nose iz "vjerskih razloga"

