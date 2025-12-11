"Drž'te lopova": Stanivuković dodijelio tender Jariću i rođaku, iako je postojala niža ponuda

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković dodijelio je trogodišnji ugovor za iznajmljivanje aparata za kopiranje IT firmi "Planet Soft“ koja je u vlasništvu njegovog bliskog prijatelja Vedrana Jarića.

Sa Jarićem je zajedno ponudu podnijela i firma "KMC", čiji je vlasnik gradonačelnikov rođak Slobodan Stanivuković.

Međutim, tu ništa ne bi bilo čudno da je ponuda pomenutog konzorcijuma bila najjeftinija na ovom tenderu.

Cijeli posao bio je procijenjen na 420.000 KM bez PDV-a (491.400 sa porezom), a konzorcijum "Planet soft - KMC" dao je ponudu svega 60 KM manje od toga - 419.940 KM.

Jedna druga firma imala je bolju ponudu.

Dugogodišnji isporučilac "Dragičević" svoje usluge ponudio je za 484.380 KM, ali ni 7.560 maraka niža cijena nije bila dovoljna da dobije posao.

Važno je, pri tome napomenuti da je firma "Dragičević" u prethodnim godinama ovaj posao obavljala i nijednom nije prekršila ugovor.

Stanivukovićev izgovor, odnosno izgovor tenderske komisije, bio je taj da firma "Dragičević" nije dostavila izmišljene sertifikate koji, kako se može zaključiti iz obrazloženja, uopšte i nisu potrebni za ovaj posao.

Po principu "drž'te lopova", Stanivuković je tako uspio njemu bliskim osobama da dodijeli značajna sredstva, dok je po gradu, ali i cijeloj Republici Srpskoj raznim performansima skretao pažnju sa onoga što on "valja ispod žita".