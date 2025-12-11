Logo
Mještani ogorčeni: Srušena rasvjeta u Bukvaleku, nadležni ne reaguju

Izvor:

ATV

11.12.2025

10:14

Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују
Foto: Ustupljena fotografija

Mještani naselja Bukvalek, udaljenog samo osam kilometara od centra Banja Luke, su već mjesec dana u opasnosti nakon što se na ulicu srušilo nekoliko stubova rasvjete.

Ogorčeni mještani ističu da ova situacija traje već mjesec dana te da su prepušteni da se sami snalaze jer nadležni ne reaguju na brojne pozive.

"Nečuveno i sramotno, ostavljeni smo sami sebi da se borimo i patimo u 21. vijeku, ovo je sramota", kaže mještanin M.M.

Полиција ФБиХ

Hronika

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

On ističe da je ova situacija opasna po život odraslih i djece koja idu ulicom u školu jer nekoliko stubova rasvjete koje se srušilo stoji oboreno pored ulice, a žice i glavni vod za gradsku rasvjetu vise pod naponom u zraku po granama od drveća.

M.M. ističe da je više puta pozvao komunalnu policiju i podnio tri prijave, ali da niko od nadležnih nije reagovao.

"Molimo Gradsku upravu da sankcioniše ovaj nerad i ne reagovanje na naše prijave gdje je 50 domaćinstava sa preko 50 male djece koja ne mogu da idu u školu u miru niti da se igraju jer niko od nas roditelja se ne usudi da pusti djecu vani da im žice pod naponom padnu za vrat i na glavu", kaže mještanin.

Tagovi:

rasvjeta

Banjaluka

