Komisija za žalbe zaustavlja Stanivukovićev tender od 35 miliona KM

capital.ba

10.12.2025

15:21

Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ
Kancelarija za razmatranje žalbi BiH (KRŽ) uvažila je žalbu banjalučkih firmi „El promet“ i „ABC Sloutions“ na odluku gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da posao izgradnje javne rasvjete vrijedan 35 miliona maraka dodijeli konzorcijumu koji predvodi zagrebačka kompanija „Končar“.

Prema tvrdnjama izvora portala Kapital, KRŽ je poništila zaključak gradonačelnika kojim je odbacio žalbu pomenutih firmi osporavajući njihovu aktivnu legitimaciju.

„KRŽ je ocijenila da firme koje su uputile žalbu imaju aktivnu legitimaciju i imaju pravo da se žale. Gradonačelnik je pokušao te dvije firme da diskvalifikuje iz procesnih razloga, krajnje neosnovano osporavajući njihovu aktivnu legitimaciju. Te dvije firme su učestvovale na tom tenderu i osporavanje njihove aktivne legitimacije je krajnje neumjesno“, objašnjava sagovornik blizak KRŽ-u BiH.

On kaže da je predmet vraćen Gradu Banjaluka na ponovno odlučivanje i da je sada praktično u fazi kao da su „El promet“ i „ABC Sloutions“ tek podnijeli žalbe.

„Grad sada ponovo odlučuje o žalbama i može da ih uvaži, da ih djelimično uvaži ili da ih odbaci, a u slučaju da odbaci žalbe, predmet ponovo ide pred KRŽ“, precizira sagovornik.

On ističe da je Grad Banjaluka nezakonito odbacio žalbe „El prometa“ i „ABC Sloutions“ zbog nedostatka aktivne legitimacije, jer je to bio jedini način da ne ulaze u konkretne žalbene navode.

„Kada se uđe u meritum žalbe, moraće se konstatovati da je ponuda konzorcijuma koji predvodi ‘Končar’ neispravna zato što sadrži lažne detalje koji imaju elemente krivičnih djela“, tvrdi sagovornik.

On praktično potvrđuje ranije pisanje medija da je beogradska firma „Avijator Grup“ kao član „pobjedničkog“ konzorcijuma dostavila lažne dokaze o posjedovanju referenci za učešće u ovom poslu.

Komentari (3)
