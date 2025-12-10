Logo
Large banner

Profesor iz Banjaluke napravio jedinstvenu platformu za simulaciju zemljotresa

Izvor:

ATV

10.12.2025

10:51

Komentari:

0
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса
Foto: ATV

Zahvaljujući svojoj viziji, profesor Ognjen Babić sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sklopio je jedinstvenu vibro-platformu za simulaciju zemljotresa.

Ona omogućava testiranje građevinskih konstrukcija pod seizmičkim uticajima. S obzirom na to da je skoro cijela BiH u zoni visokog rizika, projekat ima i praktičan značaj. Prototip postoji, a planirano je da sve bude završeno do kraja sljedeće godine.

Ideja se razvijala godinama. Još od studentskih dana. Tako je nastao prvi prototip koji je omogućio finansijski manje zahtjevna rješenja.

Ova jedinstvena platforma omogućava da se u kontrolisanim uslovima simuliraju seizmički uticaji na građevinske konstrukcije.

Prema najnovijoj mapi rizika, skoro cijela BiH nalazi se u zoni visokog rizika od zemljotresa. Upravo zbog toga razvoj vibro-platforme nije samo naučni projekat, nego prijeka potreba.

novcanik pixabay

Društvo

Kako mladi u Republici Srpskoj troše novac

U civilnoj zaštiti godinama su tražili upravo ovakvu platformu. Zato nije mala stvar što su je na kraju pronašli. I to u svom gradu. Kada su vidjeli šta može da uradi, nije bilo dileme. Projekat zaslužuje podršku. I dobio je.

Prototip već postoji. Sada je ključno da dobije svoju konačnu verziju.

Platforma će značaj imati i za akademsku zajednicu. Studentima će omogućiti praktičan rad, Univerzitetu dati snažnu prednost u pozicioniranju na svjetskoj naučnoj mapi. Prema planu, platforma će biti smještena u Kampusu.

Plan je da sve bude završeno do kraja naredne godine. Ako se to ostvari, 2026. bi mogla iznjedriti jedan od najznačajnijih inovacijskih projekata u regionu.

Sve detalje o ovoj izuzetnoj platformi pogledajte u video prilogu.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Banjaluka

potres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Gradovi i opštine

Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

2 h

0
Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

Svijet

Srušile se dvije zgrade: Poginulo najmanje 19 osoba, u toku potraga za preživjelima

2 h

0
Милан Пајковић пјевач који има 17 унучади

Scena

Pjevač otkrio da ima 17 unučadi: Oduševio žiri u popularnom muzičkom takmičenju

2 h

0
Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Društvo

Objavljen javni poziv: Ovi penzioneri imaju pravo na jednokratnu pomoć

2 h

0

Više iz rubrike

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Banja Luka

MUP Srpske izdao saopštenje za građane: Nema razloga za uznemirenost

2 h

0
Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Banja Luka

Više ulica i naselja u Banjaluci danas bez vode

4 h

0
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Banja Luka

Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

4 h

10
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

12

53

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

12

53

"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner