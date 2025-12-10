Profesor iz Banjaluke napravio jedinstvenu platformu za simulaciju zemljotresa

Zahvaljujući svojoj viziji, profesor Ognjen Babić sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sklopio je jedinstvenu vibro-platformu za simulaciju zemljotresa.

Ona omogućava testiranje građevinskih konstrukcija pod seizmičkim uticajima. S obzirom na to da je skoro cijela BiH u zoni visokog rizika, projekat ima i praktičan značaj. Prototip postoji, a planirano je da sve bude završeno do kraja sljedeće godine.

Ideja se razvijala godinama. Još od studentskih dana. Tako je nastao prvi prototip koji je omogućio finansijski manje zahtjevna rješenja.

Ova jedinstvena platforma omogućava da se u kontrolisanim uslovima simuliraju seizmički uticaji na građevinske konstrukcije.

Prema najnovijoj mapi rizika, skoro cijela BiH nalazi se u zoni visokog rizika od zemljotresa. Upravo zbog toga razvoj vibro-platforme nije samo naučni projekat, nego prijeka potreba.

U civilnoj zaštiti godinama su tražili upravo ovakvu platformu. Zato nije mala stvar što su je na kraju pronašli. I to u svom gradu. Kada su vidjeli šta može da uradi, nije bilo dileme. Projekat zaslužuje podršku. I dobio je.

Prototip već postoji. Sada je ključno da dobije svoju konačnu verziju.

Platforma će značaj imati i za akademsku zajednicu. Studentima će omogućiti praktičan rad, Univerzitetu dati snažnu prednost u pozicioniranju na svjetskoj naučnoj mapi. Prema planu, platforma će biti smještena u Kampusu.

Plan je da sve bude završeno do kraja naredne godine. Ako se to ostvari, 2026. bi mogla iznjedriti jedan od najznačajnijih inovacijskih projekata u regionu.

