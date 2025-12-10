Logo
Large banner

Srušile se dvije zgrade: Poginulo najmanje 19 osoba, u toku potraga za preživjelima

Izvor:

Tanjug

10.12.2025

10:48

Komentari:

0
Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима
Foto: Pexels

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povrijeđeno u urušavanju dvije zgrade u marokanskom gradu Fesu, prenijeli su danas lokalni mediji.

Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom, prenio je lokalni portal na engleskom jeziku Hespress.com.

novcanik pixabay

Društvo

Kako mladi u Republici Srpskoj troše novac

Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju.

Očevici su potvrdili da su stanovnici i volonteri prvi reagovali prije dolaska spasilačkih timova i pomogli da se iz ruševina izvuče jedno dijete.

Vlasti su saopštile da nije potvrđen zvaničan broj žrtava i da spasilački timovi tragaju za preživjelima ispod ruševina srušenih zgrada.

Noćašnje urušavanje dvije zgrade je ponovo pokrenulo zabrinutost oko bezbjednosti zgrada u starijim radničkim naseljima u Fesu, gdje su stanovnici više puta upozoravali na dotrajale strukture građevina i stalna odlaganja obnove objekata.

Милан Пајковић-Мики Мрак-пјевач-10122025

Scena

Pjevač otkrio da ima 17 unučadi: Oduševio žiri u popularnom muzičkom takmičenju

Noćašnji incident je uslijedio nakon smrtonosnog urušavanja jedne zgrade u drugom naselju u Fesu 2025. godine, koje je pojačalo pritisak javnosti u cilju strože kontrole stanovanja i bržih intervencija u zgradama visokog rizika.

Lokalne vlasti su pozvale stanovnike da se drže podalje od nestabilnih zgrada i da prijave rizike i vidljiva strukturna oštećenja.

Zvaničnici su rekli da će porodicama raseljenim zbog urušavanja zgrada biti obezbijeđen hitan smeštaj i pomoć.

Podijeli:

Tagovi:

Maroko

srušena zgrada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Društvo

Objavljen javni poziv: Ovi penzioneri imaju pravo na jednokratnu pomoć

2 h

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Hronika

Otac i sin koji su izazvali haos u Velikoj Kladuši ostaju iza rešetaka

2 h

1
Школа, учионица

Gradovi i opštine

Inspekcija u školi u Mrkonjić Gradu, okupili se roditelji učenika

2 h

0
Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

Hronika

Jezive prijetnje u beogradskoj školi: Učenik zbog ocjene najavio masakr

2 h

1

Više iz rubrike

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Svijet

Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

2 h

0
Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Svijet

Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

3 h

0
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Svijet

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

3 h

0
Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

Svijet

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

13

04

Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner