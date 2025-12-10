Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

Poznati operski pevač Džubilant Sajks smrtno je izboden u svom domu u Kaliforniji. Glavni osumnjičeni je njegov sin.

Gremi nominovani operski pevač Džubilant Sajks tragično je nastradao nakon što je izboden u svom domu u Kaliforniji, a policija je zbog sumnje na ubistvo uhapsila njegovog sina.

Policija je saopštila da su službenici u ponedeljak oko 21.20 primili poziv hitne pomoći o napadu koji je u toku u jednoj kući u Santa Moniki.

Kada su stigli, pronašli su 71-godišnjeg Sajksa u njegovom domu sa „kritičnim povredama koje odgovaraju ubodu nožem“. Hitna pomoć ga je proglasila mrtvim na licu mjesta.

Komšije su Džubilanta Sajks opisivale kao skromnog čoveka uprkos međunarodnoj karijeri — često su ga viđali kako uređuje baštu ili oblikuje drvo ispred kuće u oblik srca.

Policija navodi da je njegov sin, 31-godišnji Mikah Sajks, zatečen u kući i uhapšen bez otpora. Zadržan je pod sumnjom za ubistvo, a slučaj će biti prosleđen Kancelariji okružnog tužioca Los Anđelesa radi razmatranja optužnice.

Iz doma je izuzet i dokazni predmet za koji se vjeruje da je korišćen kao oružje, a istražioci smatraju da je napad izolovan i da se radi o porodičnom nasilju.

Potpukovnik Luis Gilmor iz Policije Santa Monike rekao je za „Dejli Mejl Džejl“ da je Mikah u pritvoru uz kauciju od 2 miliona dolara.

Istraga i dalje traje i utvrđuje se motiv.

Žrtvina supruga pozvala 911 – napadač imao istoriju mentalnih problema

Policija navodi da je Sajksova supruga uputila poziv 911. Porodica je potvrdila da je Mikah godinama imao ozbiljne psihičke probleme.

Potpukovnik Gilmor dodao je: „Porodica je navela da je osumnjičeni ranije imao mentalnih poteškoća. Međutim, još nije utvrđeno da li su one imale direktnog uticaja na incident.“

Uznemirujuća prošlost Mikaha Sajksa

Još 2017. godine jedna žena iz Južne Kalifornije dobila je zabranu prilaska nakon što je prijavila da je Mikah postao agresivan i nepredvidiv, prenosi Roling Stoun.

U dokumentu je stajalo: „Mikah pokazuje znake mentalne nestabilnosti. Njegovo ponašanje je nepredvidivo. Predstavlja stvarnu prijetnju… i bio je nasilan prema članovima sopstvene porodice.“

Dokumenti tvrde da ju je presreo ispred crkve, izjavljivao ljubav i insistirao da ona ojseća isto. Kada se umešao drugi muškarac, Mikah ga je navodno upitao: „Da li imaš oštar predmet u zadnjem džepu?“

Nedugo zatim je uhapšen zbog pokušaja provale u kuću oca tog muškarca i prisilno upućen na psihijatrijsko zbrinjavanje. Zabrana prilaska zvanično je odobrena u oktobru 2017, piše Kurir.