Evropa pokušava na sve načine da ometa proces pronalaženja diplomatskog rješenja za sukob u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je u obraćanju Savjetu Ruske Federacije istakao da Zapad nije ujedinjen u stavu prema ukrajinskom sukobu, te da se to još jednom potvrdilo kada je predsjednik SAD Donald Tramp u jednom od svojih intervjua govorio o postupcima Evrope čiji je cilj da se vještački ometaju sporazumi koji su mogli biti postignuti i koji bi osigurali eliminaciju samih izvornih uzroka sukoba, koji su glavna prepreka na tom putu.

"Međutim, Evropa vještački ometa taj proces i ohrabruje predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da nastavi da se bori, ali nemaju novca za to i jedino što im ostaje je da pljačkaju Rusiju", rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, SAD pokazuju sve više nestrpljenja zbog stava evropskih zemalja u vezi sa Ukrajinom.

Lavrov je napomenuo da je Tramp jedini zapadni lider koji je odmah na početku mandata u januaru pokazao zainteresovanost da razumije izvorne uzroke sukoba u Ukrajini i da shvati zašto je ruska specijalna vojna operacija bila neizbježna.

Šef ruske diplomatije naglasio je da Rusija cijeni Trampovu želju da se nastavi dijalog o Ukrajini i pronađe diplomatsko rješenje za sukob.