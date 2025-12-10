Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

Izvor:
SRNA
10.12.2025
09:22
Komentari:0
Evropa pokušava na sve načine da ometa proces pronalaženja diplomatskog rješenja za sukob u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je u obraćanju Savjetu Ruske Federacije istakao da Zapad nije ujedinjen u stavu prema ukrajinskom sukobu, te da se to još jednom potvrdilo kada je predsjednik SAD Donald Tramp u jednom od svojih intervjua govorio o postupcima Evrope čiji je cilj da se vještački ometaju sporazumi koji su mogli biti postignuti i koji bi osigurali eliminaciju samih izvornih uzroka sukoba, koji su glavna prepreka na tom putu.
"Međutim, Evropa vještački ometa taj proces i ohrabruje predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da nastavi da se bori, ali nemaju novca za to i jedino što im ostaje je da pljačkaju Rusiju", rekao je Lavrov.
Region
Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika
Prema njegovim riječima, SAD pokazuju sve više nestrpljenja zbog stava evropskih zemalja u vezi sa Ukrajinom.
Lavrov je napomenuo da je Tramp jedini zapadni lider koji je odmah na početku mandata u januaru pokazao zainteresovanost da razumije izvorne uzroke sukoba u Ukrajini i da shvati zašto je ruska specijalna vojna operacija bila neizbježna.
Šef ruske diplomatije naglasio je da Rusija cijeni Trampovu želju da se nastavi dijalog o Ukrajini i pronađe diplomatsko rješenje za sukob.
Region
3 h0
Srbija
3 h0
Scena
3 h0
Zdravlje
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Trenutno na programu