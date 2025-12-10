Izjava Vladimira Zelenskog da Evropa i NATO moraju da osiguraju bezbjednost Ukrajine za sprovođenje izbora je vrhunac cinizma, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Ovo je, čak i za Zelenskog, jedan neočekivano smjeo potez. Ovo je takav izazov, čak imajući u vidu ono što je već govorio. To jest, ne mogu, na primjer, da se setim nijedne zemlje koja bi zahtevala od drugih država da obezbijedi sprovođenje izbora na teritoriji Evropske unije, a da istovremeno ne proglasi da je izgubila svoju nezavisnost i suverenitet“, istakla je Zaharova.

Ona je naglasila da nikada nije vidjela tako nešto.

Prethodno, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da je u Ukrajini potrebno da se održe predsjednički izbori, Zelenski je izjavio da je spreman da izmijeni zakon kako bi to bilo moguće.

Društvo U Srpskoj rođene 22 bebe

Zelenski je ranije više puta govorio da ukrajinski zakon, navodno, ne dozvoljava održavanje izbora u Ukrajini tokom ratnog stanja uvedenog u februaru 2022. godine, a koje se produžava svaka tri mjeseca.

Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsjednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, a kao razlog je navedeno ratno stanje i opšta mobilizacija. Zelenski je tada rekao da nije vrijeme za izbore. U februaru ove godine Tramp je nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i istakao da mu je rejting pao na 4 odsto, piše Sputnjik.