Saobraćaj bez zastoja, magla smanjuje vidljivost u kotlinama

SRNA

10.12.2025

07:36

Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама
Foto: Unsplash

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, dok na dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova jutarnja magla smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS-a upozoravaju na povećanu opasnost od odrona, posebno na putnim pravcima Banjaluka-Crna Rijeka, Karanovac-Kneževo, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko - Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum Šćepan Polje.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Miniranje je najavljeno u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde.

Na tim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić -Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH narednih nekoliko dana saniraće se kosina na magistralnom putu Olovo-Semizovac, zbog čega će vozila saobraćati usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Počela je sanacija dilatacija na mostu u mjestu Donje Paprasko, na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Zbog radova na dionici auto-puta Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

stanje na putevima

