Logo
Large banner

Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka jednostavno nisu za ljubav

Izvor:

Žena Blic

10.12.2025

07:33

Komentari:

0
Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав
Foto: Vera Arsic/Pexels

Ako tražite ljubav za cijeli život, vrlo je moguće da ćete se susresti s raznim izazovima, a posebno ako tu ljubav želite od žena rođenim u ova tri horoskopska znaka. Njihov karakter čini održavanje ljubavne veze veoma teškim.

Ovan

Žene rođene u znaku Ovna insistiraju na kontroli i nadzoru u svakom aspektu veze. Iako početno izgledaju zanimljivo zbog samopouzdanja, to se s vremenom pretvara u nadmenost. Njihova priroda teži prevlasti, a ne podnose dobro jaku ličnost koja im se suprotstavlja. Veza s njima postaje borba za dominaciju.

D‌jevice

D‌jevice su poznate po opsesivnoj kritičnosti i osuđivanju. Njihovi nerealno visoki standardi, proizašli iz perfekcionizma, mogu biti izazovni.

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Region

Dvostruki ubica iz Nikšića ima bogat dosije: Evo za šta je ranije osuđivan

Očekuju od partnera da premaše njihova očekivanja, a ne štede osjećanja ako se to ne dogodi. Njihovi visoki standardi čine vezu izazovnom, a partner mora uložiti napore da ih ispunjava, piše Žena Blic.

Škorpija

Žene rođene u znaku Škorpije su fascinantne i jedinstvene, ali im nedostaje posvećenost. Posjeduju mnogo kvaliteta, ali mrze da se prilagođavaju željama drugih. Veza s njima zahtijeva veliki trud i posvećenost, a mnogi su muškarci ostali razočarani zbog nedostatka predanosti.

Ako želite trajnu ljubav, suočićete se s izazovima održavanja veze s ovim ženama, čija priroda često kreira nesklad u partnerstvu.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Region

Dvostruki ubica iz Nikšića ima bogat dosije: Evo za šta je ranije osuđivan

1 h

0
Експлодирале цијене сребра

Ekonomija

Eksplodirale cijene srebra

1 h

0
Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

Republika Srpska

Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH u Banjaluci

2 h

0
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Svijet

Požar u zgradi na jugu Kine: U vatrenoj stihiji poginulo 12 osoba

2 h

0

Više iz rubrike

Par, ljubav

Zanimljivosti

Šta svaki horoskopski znak želi od svog partnera?

16 h

0
Беба дијете

Zanimljivosti

Žensko ime moćnog značenja: Poznato u mnogim kulturama, a roditelji ga biraju zbog ove simbolike

18 h

0
Да ли ће ова година бити друга најтоплија у историји

Zanimljivosti

Da li će ova godina biti druga najtoplija u istoriji

19 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Zanimljivosti

Zašto se pravedni i pošteni ljudi više pate od grešnika: Ovo je razlog

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

26

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

09

22

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

09

22

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

09

22

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

09

19

Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner