Eksplodirale cijene srebra

Cijena srebra danas je skočila na iznad 60 dolara po unci, jer su najave predstojećeg smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi (FED) za 0,25 odsto uvećale potražnju na tržištu.

Realne kamatne stope su na liniji koja favorizuje plemenite metale, iako podaci o povećanju broja zaposlenih ne daju pravu sliku srednjoročnih ekonomskih izgleda, objavio je danas Trejding ekonomiks.

U međuvremenu, industrijska potražnja srebra je naglo porasla, prije svega za potrebe solarnih panela, električnih vozila i elektronike.

S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspjela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.

Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cijene na nove maksimume.

Nagli porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cijena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.