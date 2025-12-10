Požar u zgradi na jugu Kine: U vatrenoj stihiji poginulo 12 osoba

Izvor:
Tanjug
10.12.2025
07:20
Komentari:0
Ukupno 12 ljudi je poginulo u požaru u stambenoj zgradi u gradu Šantou, u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, saopštile su jutros lokalne vlasti.
Požar je izbio sinoć oko 21.20 sati po lokalnom vremenu, u gradskom okrugu Čaonan, i ugašen je 40 minuta kasnije, prema saopštenju vatrogasne službe okruga, prenosi Sinhua.
Zgrada u kojoj je požar izbio je četvorospratna betonska konstrukcija, a vatra je zahvatila oko 150 kvadratnih metara, navodi kineska agencija.
Uzrok požara se istražuje, saopštile su lokalne vlasti.
