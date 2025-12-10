Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

ATV

10.12.2025

07:53

Какво нас вријеме очекује данас?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti uglavnom sunčano, a magla i niska oblačnost očekuju se ponegdje oko rijeka i po kotlinama i zadržaće se tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme.

Duvaće slab vjetar, ponegdje umjeren i promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do šest, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od osam do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u centralnim i istočnim područjima preovladava magla i niska oblačnost, dok je u ostalim predjelima pretežno sunčano.

Temperatura vazduha u 13 časova: Bjelašnica nula, Bugojno dva, Sokolac i Han Pijesak tri, Sarajevo četiri, Srebrenica i Čemerno sedam, Foča i Jajce osam, Višegrad, Doboj, Mrkonjić Grad, Rudo i Srbac devet, Gacko i Novi Grad 10, Bileća, Kalinovik, Livno i Tuzla 11, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Drvar i Sanski Most 12, Drinić 13, Banjaluka, Kneževo, Mrakovica, Bihać i Mostar 14, te Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.

Tag:

Vremenska prognoza

