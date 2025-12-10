U Srpskoj rođene 22 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, šest djevojčica i 16 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Bijeljini pet, Istočnom Sarajevu tri, Doboju dvije, te po jedna u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

Svijet Pucnjava na univerzitetu, ima mrtvih

U Banjaluci je rođena jedna djevojčica i osam dječaka, Bijeljini tri dječaka i dvije djevojčice, Istočnom Sarajevu tri dječaka, Doboju dvije djevojčice, Prijedoru i Trebinju po dječak, a u Nevesinju djevojčica.

U porodilištima Gradiška, Foča i Zvornik nije bilo rođenih beba.