Da li građane očekuju niže cijene kafe?

Cijena kafe, omiljenog napitka velikog broja građana Republike Srpske, u narednom periodu mogla bi da bude niža za oko 10 odsto.

Naime, kako kažu naši sagovornici, iako su posljednjih mjeseci potrošači navikli na visoke cijene, situacija na svjetskom tržištu i berzama ukazuje na to da bi u narednom periodu moglo doći do određenog pada.

Momčilo Banjac, direktor kompanije "Minea" iz Gradiške, rekao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da trenutne okolnosti na tržištu ne ukazuju na poskupljenja, upravo zbog nešto nižeg kursa dolara i blagih oscilacija u nabavnoj cijeni sirovine.

"Dolar je malo niži i zbog toga se ne očekuje povećanje cijena. Ako ovakvo stanje potraje duže vrijeme, sasvim je realno očekivati i pad cijena kafe na policama za građane, možda i do 10 odsto. Tržište je nepredvidivo, ali bi sve to bilo olakšanje za kupce", istakao je Banjac.

Dodaje da bi niže cijene bile dobre i za proizvođače, jer bi povećana potražnja omogućila bolji izlaz robe.

Prema njegovim riječima, trenutna cijena kafa kreće se između 28 i 30 KM po kilogramu.

"Mi predviđamo niže cijene za 10 odsto, ukoliko se stabilizuje situacija na globalnom nivou", dodao je Banjac i naglasio da bi to doprinijelo i proizvođačima i potrošačima.

Sa druge strane, Dragan Grbić, pržioničar iz Banjaluke, navodi da su oscilacije na svjetskim berzama i dalje ogromne i da o pravoj stabilizaciji tržišta još nije moguće govoriti.

"Najavljuje se neko smirivanje cijena kafe početkom proljeća, ali takve najave smo slušali i ranije, pa se nije desilo ništa značajnije. Tržište i dalje reaguje burno", kaže Grbić.

Pojašnjava da je kafa i dalje skupa na policama, ne samo zbog visoke nabavne cijene sirovine, nego i zbog rasta troškova transporta, koji dodatno opterećuju finalnu cijenu proizvoda.

"Cijena kafe po kilogramu je oko 30 maraka. Neki proizvođači su korigovali cijene, neko naviše, neko naniže, ali veliki problem je onih koji spuštaju cijenu, oni u svom sastavu nemaju sto odsto kafu", kazao je Grbić.

Prema njegovoj procjeni, potrošači bi u narednim mjesecima mogli da očekuju čak i dodatni rast cijena, ako se nestabilnosti na globalnom tržištu nastave.

Murisa Marić, izvršna direktorka Udruženja za zaštitu potrošača "Don" iz Prijedora, istakla je ranije za "Nezavisne novine" da su cijene kafe za prosječnog potrošača previsoke i da velika pakovanja više nisu isplativa.

"Treba da postoji razlika u cijenama, jer nisu svi proizvođači isti, niti imaju ista ulaganja u proizvodnju", rekla je Marićeva i dodala da su potrošači u posljednje vrijeme konačno shvatili da se ne isplati kupovati velika pakovanja, već da se sve više okreću manjim, povoljnijim opcijama.

"Osjetan je pad prodaje kafe i sigurno je da i građani piju manje kafe", kazala je Marićeva i istakla da se vjerovatno i mijenjaju navike ispijanja omiljenog napitka više puta dnevno.