Preokret Barse, velika pobjeda Liverpula

Fudbaleri Barselone gubili su od Ajntrahta iz Frankfurta, bili su u nezavidnoj poziciji, ali su uspjeli da preokrenu uz dva gola Žila Kundea - 2:1.

Bajern je nadigrao Sporting sa 3:1, Atalanta je bila bolja od Čelsija sa 2:1, a Liverpul od Intera u gostima sa 1:0.

Fudbaleri Olimpijakosa pobijedili su kao gosti ekipu Kairata u prvoj utakmici šestog kola UEFA Lige šampiona.

Meč u Astani završen je rezultatom 1:0. Strijelac jedinog gola bio je Portugalac Želson Martinš u 73. minutu.

Srpski fudbaler Jug Stanojev zaigrao je Kairat od 82. minutu i nedugo zatim bio u prilici da ozbiljnije ugrozi gol rivala.

Fudbaleri Bajerna savladali su Sporting iz Lisabona rezultatom 3:1 u utakmici šestog kola.

Gosti su poveli autogolom Džošue Kimiha u 54. minutu, izjednačio je Serž Gnabri u 65, a potpuni preokret doneli su Lenart Karl u 69. i Džonatan Ta u 77. minutu.

Liverpul je izvojevao veliku pobjedu na gostovanju Interu, slavio je golom Soboslaja u 88. minutu sa bijele tačke.

Meč je riješen tako što je neoprezni Bastoni u svom šesnaestercu povukao za dres Florijana Virca, a sudija Cvajer poslije gledanja VAR-a odlučio da dosudi penal za Liverpul.

Liga šampiona, 6. kolo:

16.30 Kairat - Olimpijakos 0:1

18.45 Bajern - Sporting 3:1

21.00 Atalanta - Čelsi 2:1

21.00 Barselona - Ajntraht 2:1

21.00 Inter - Liverpul 0:1

21.00 Monako - Galatasaraj 1:0

21.00 PSV - Atletiko 2:3

21.00 Sen Žil - Marsej 2:3

21.00 Totenhem - Slavija 3:0