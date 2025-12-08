Logo
Large banner

I BiH ima svog kandidata za Zlatnu kopačku

08.12.2025

21:32

Komentari:

0
И БиХ има свог кандидата за Златну копачку
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Zlatna kopačka je nagrada koja se dod‌jeljuje najboljem strijelcu Evrope i obično ode u ruke nekog od igrača iz Lige petice.

Kriterij je takav da se golovi postignuti u Ligama petice vrijede dva poena i to na kraju bude presudno kad je u pitanju pobjednik.

Zanimljivo da se u dosadašnjem dijelu sezone među Top 15 kandidata za najboljeg strijelaca Evrope nalazi i jedan bh. reprezentativac.

Naime, sa sedam postignutih golova Haris Tabaković je dosad skupio 14 bodova što mu je trenutno dovoljno za 13. mjesto.

Da osvoji zlatnu kopačku šanse su minimalne pošto su vodeći strijelci poput Heri Kejna, Kilijana Embapea i Erlinga Halanda zaista teško dostižni.

Kejn je dosad skupio 34 boda, Embapea ima dva boda manje od Engleza, dok je Haland na 30 bodova.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Fudbal

Šta kažete na novo pravilo koje je FIFA odredila za Mundijal 2026.?

3 h

0
Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Fudbal

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

5 h

0
Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером

Fudbal

Liverpul izostavio Salaha za utakmicu sa Interom

5 h

0
Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

Fudbal

Spaleti: Možemo bolje od onoga što smo prikazali

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

22

47

Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

22

44

Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

22

42

Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

22

39

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner