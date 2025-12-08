I BiH ima svog kandidata za Zlatnu kopačku

Zlatna kopačka je nagrada koja se dod‌jeljuje najboljem strijelcu Evrope i obično ode u ruke nekog od igrača iz Lige petice.

Kriterij je takav da se golovi postignuti u Ligama petice vrijede dva poena i to na kraju bude presudno kad je u pitanju pobjednik.

Zanimljivo da se u dosadašnjem dijelu sezone među Top 15 kandidata za najboljeg strijelaca Evrope nalazi i jedan bh. reprezentativac.

Naime, sa sedam postignutih golova Haris Tabaković je dosad skupio 14 bodova što mu je trenutno dovoljno za 13. mjesto.

Da osvoji zlatnu kopačku šanse su minimalne pošto su vodeći strijelci poput Heri Kejna, Kilijana Embapea i Erlinga Halanda zaista teško dostižni.

Kejn je dosad skupio 34 boda, Embapea ima dva boda manje od Engleza, dok je Haland na 30 bodova.