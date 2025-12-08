Šta kažete na novo pravilo koje je FIFA odredila za Mundijal 2026.?

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će fudbaleri imati obaveznu trominutnu pauzu za hidrataciju u oba poluvremena na svakoj utakmici predstojećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako se navodi, sudija će prekinuti igru 22 minuta poslije početka poluvremena kako bi se igrači hidrirali ili osvježili.

To će se sprovoditi na svim utakmicama, bez obzira na vremenske i temperaturne uslove.

''Za svaku utakmicu, bez obzira gdje se igra, da li postoji krov ili koja je temperatura, biće trominutna pauza za hidrataciju. Biće tri minuta od zvižduka do zvižduka u oba poluvremena. Ako dođe do prekida igre u 20. ili 21. minutu, to će biti riješeno na licu mjesta sa sudijom'', izjavio je šef organizacionog odbora Svjetskog prvenstva 2026. Manolo Zubirija.

Mundijal će biti održan od 11. juna do 19. jula 2026. godine u 16 gradova SAD, Kanade i Meksika.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 grupa, koje se sastoje od po četiri tima. Prolaz u šesnaestinu finala ostvariće po dvije najbolje ekipe iz svake grupe, te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Prvi put u istoriji Mundijala za trofej će se boriti 48 reprezentacija. To znači da će se igrati 104 umjesto 64 meča, kao što je bio slučaj do sada.