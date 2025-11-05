FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije sa 87.500 franaka

Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije /FIFA/ kaznila je Fudbalski savez Srbije /FSS/ novčano sa 87.500 švajcarskih franaka, kao i djelimičnim zatvaranjem tribina za utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Letonije u Leskovcu.

FSS je kažnjen zbog dešavanja na utakmici protiv Albanije, koja je 11. oktobra pobjedila u Srbiju u Leskovcu i meču Grupe K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Fudbalskom savezu Srbije izrečena je novčana kazna u iznosu od 87.500 švajcarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja navijača tokom intoniranja nacionalnih himni i diskriminatornog ponašanja dijela publike tokom utakmice.

"Izerečena je i mjera djelimičnog zatvaranja najmanje 25 odsto kapaciteta tribina na narednoj utakmici A reprezentacije Srbije u okviru FIFA takmičenja, protiv Letonije u Leskovcu", saopštio je FSS.

Iz FSS ističu da neće preuzeti na sebe organizovanu prodaju ulaznica za gostujući sektor na stadionu "Vembli", niti odgovornost za ponašanje navijača na predstojećoj utakmici sa reprezentacijom Engleske, koja je na programu 13. novembra.

"Fudbalski savez Srbije apeluje na sve navijače da poštuju propise i fer-plej principe, kao i da podrškom pomognu reprezentaciji u sportskom duhu i bez incidenata", navedeno je u saopštenju.