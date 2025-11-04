Logo

U Prištini nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću

04.11.2025

Priština Kosovo
U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini danas je ispitivanjem dvojice svjedoka tužilaštva nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću iz Leposavića, optuženom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom 1998. godine.

Jedan od branilaca Srđana Lazovića, Predrag Miljković izjavio je da svjedoci nisu mogli da identifikuju niti jednog policijskog službenika i pripadnika vojske koji su bili u selu Panorce 5. septembra 1998. godine.

- Obojica su potvrdili da su preživjeli neka dešavanja, odnosno da se nešto desilo tog dana, tog 5. septembra. Tako da možemo zaključiti da ni prvi ni drugi svjedok nisu svjedoci takozvane identifikacije. Odbrana od početka ne spori događaje i spori samo identifikaciju. Ova dva svjedoka faktički nisu mogli da nikog identifikuju tog dana - rekao je Miljković.

Prema optužnici, Lazović je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u selu Panorce, opština Mališevo, zajedno sa drugim pripadnicima srpskih vojnih i policijskih snaga učestvovao u navodnim hapšenjima, maltretiranju i protjerivanju albanskih civila.

Lazović je uhapšen 27. juna prošle godine kada se sa porodicom vraćao iz Raške i od tada se nalazi u pritvoru.

Prethodno se izjasnio da nije kriv za djela za koja je optužen.

