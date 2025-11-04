Bajatović: Nema i neće biti krize u vezi sa energentima

Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio je da nema i neće biti nikakve gasne krize u Srbiji, kao što neće biti ni krize sa naftom i električnom energijom.

- Neće biti Srbije bez gasa. I to već sad znamo, a znamo i kako. Ne mogu da govorim u javnosti. Neće biti ni bez električne energije. Neće biti nikakvih kantica - rekao je Dušan Bajatović u Skupštini Srbije.

On je naglasio i da je u toku rješavanje problema Naftne industrije Srbije /NIS/.

- Nema nikakve gasne krize, niti će je biti. Biće dovoljno gasa i za domaćinstvo. Cenu nećemo menjati, biće dovoljno gasa za industriju. Oni koji žele da investiraju u Srbiji ne treba da sumnjaju u to - rekao je Bajatović.