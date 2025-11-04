Logo

Bajatović: Nema i neće biti krize u vezi sa energentima

Izvor:

SRNA

04.11.2025

16:09

Komentari:

0
Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio je da nema i neće biti nikakve gasne krize u Srbiji, kao što neće biti ni krize sa naftom i električnom energijom.

- Neće biti Srbije bez gasa. I to već sad znamo, a znamo i kako. Ne mogu da govorim u javnosti. Neće biti ni bez električne energije. Neće biti nikakvih kantica - rekao je Dušan Bajatović u Skupštini Srbije.

eu evropska unija

Svijet

EU spremna da primi Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju u narednim godinama

On je naglasio i da je u toku rješavanje problema Naftne industrije Srbije /NIS/.

- Nema nikakve gasne krize, niti će je biti. Biće dovoljno gasa i za domaćinstvo. Cenu nećemo menjati, biće dovoljno gasa za industriju. Oni koji žele da investiraju u Srbiji ne treba da sumnjaju u to - rekao je Bajatović.

Podijeli:

Tagovi:

Srbijagas

Naftna industrija Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

Republika Srpska

Budimir: Stanje bezbjednosti u Kneževu, Kotor Varošu i Čelincu dobro

21 h

0
Мидораг Парежанин

Gradovi i opštine

Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

21 h

0
Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

Republika Srpska

Višković: Postupci se ne mogu voditi bez dokaza

21 h

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se vojni helikopter, poginulo šest osoba

21 h

0

Više iz rubrike

Ухваћена змија у дворишту основне школе

Srbija

Uhvaćena zmija u dvorištu osnovne škole

23 h

0
Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

Srbija

Mladić (23) silovao djevojčicu mlađu od 14 godina

1 d

0
Мушкарац претучен усред ресторана

Srbija

Muškarac pretučen usred restorana

1 d

0
Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

Srbija

Izbila tuča svadbi: Mlada zadržala svoje prezime i uslijedio haos

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner