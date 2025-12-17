Hitno otvoriti prelaz Gradiška, BiH trpi štetu od oko milijardu KM

Spoljnotrgovinska komora BiH zahtijeva od nadležnih institucija ubrzavanje procedure otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška radi bržeg protoka roba, posebno onih koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru, odlučeno je jednoglasno na Skupštini Komore, koja je danas održana u Trebinju.

Ukazuje se da privreda BiH godišnje trpi štetu od oko milijardu KM zbog dugih čekanja na granicama, kao i da je upravo prelaz Gradiška žila kucavica ekonomije, jer se više od 90 odsto robe, koja podliježe fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru, transportuje preko tog prelaza.

Podsjeća se da je Spoljnotrgovinska komora u proteklih nekoliko godina zahtijevala redefinisanje statusa graničnih prelaza sa Hrvatskom, kojih ima 15, zbog postojanja stalnih zastoja i zadržavanja.

Prošle godine je u 2024. godini oko 19 odsto teretnih vozila, 24 odsto autobusa, 13 odsto putničkih vozila i 15 odsto putnika koristilo granični prelaz Gradiška, koji je jedan od dva prijelaza sa statusom BIP /za sve vrste roba/, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

Istovremeno, drugi granični prelaz sa statusom BIP - Bijača prošle godine je koristilo samo 5,6 odsto teretnih vozila, 18 odsto autobusa, 5,7 odsto putničkih vozila i oko 7,6 odsto putnika.

Zvanični podaci pokazuju da tokom cijele godine, preko graničnog prelaza Gradiška ka državama Zapadne i Centralne Evrope saobraćaju 94 redovne autobuske linije od ukupno 362, odnosno 26 odsto, a preko prelaza Bijača samo jedna.

To znači, kako je navedeno, da su sva roba biljnog i životinjskog porijekla, te više od jedne četvrtine redovnih autobuskih linija prema Zapadnoj i Centralnoj Evropi, usmjereni na jedan od dva prelaza sa statusom BIP.

Prioritet Spoljnotrgovinske komore uključuje kontinuirane aktivnosti usmjerene na ubrzanje protoka roba i ljudi na graničnim prelazima, kao i redefiniranje statusa prelaza s Hrvatskom.

To redefinisanje podrazumijeva otvaranje graničnih prelaza Donji Svilaj i Izačić za sve vrste robe i prelaza Orašje, Kamensko i Ivanica sa obostranim fitosanitarnim kontrolama.

Predstavnici u Skupštini su kompanije koje djeluju kroz različite privredne asocijacije unutar Spoljnotrgovinske Komore, pa tako predstavljaju privrednike BiH u cjelini.