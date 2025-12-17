Logo
Mnogi se okreću Svetom Nikoli u pomoć: Molitve svetitelju za 6 različitih životnih problema

17.12.2025

10:04

Многи се окрећу Светом Николи у помоћ: Молитве светитељу за 6 различитих животних проблема

Postoje trenuci u životu kada čovjek više ne traži objašnjenja, savjete ili rješenja. Kada se umori od razmišljanja i borbe.

Tada se, često gotovo instinktivno, okreće vjeri. Ne zato što očekuje čudo, već zato što mu je potrebna utjeha. Upravo u tim trenucima, mnogi vjernici se obraćaju Svetom Nikoli Čudotvorcu, svetitelju kome se govori tiho, iskreno i bez zadrške.

Njegovo ime vijekovima se izgovara u domovima, crkvama i u samoći. Nije to samo svetitelj praznika i običaja, već zaštitnik onih koji su pritisnuti brigama, strahom i neizvjesnošću. Vjernici vjeruju da Sveti Nikola razumije ljudsku patnju jer je i sam život posvetio drugima - bez buke, bez slave, bez potrebe da bude viđen.

Sveti Nikola kao oslonac u trenucima kada nema odgovora

U hrišćanskom predanju, Sveti Nikola je poznat kao svetitelj koji pomaže onda kada se čini da je sve izgubljeno. Pomagao je siromašnima u tajnosti, izbavljao ljude iz opasnosti i bio uz one koje je svijet zaboravio. Zbog toga se vjernici danas ne mole Svetom Nikoli samo iz navike, već iz osjećaja bliskosti i povjerenja.

Najčešće mu se obraćaju:

kada se suoče sa teškom životnom odlukom

u trenucima bolesti i straha

kada ne znaju kako da zaštite svoju porodicu

kada ih pritisnu finansijske i egzistencijalne brige

pred putovanja i neizvjesne životne puteve

Molitva Svetom Nikoli u trenucima duboke nevolje

Kada se čovjek nađe pred problemom koji prevazilazi njegove snage, molitva postaje razgovor srca. Molitva Svetom Nikoli tada se izgovara sa vjerom da svetitelj može da donese mir, čak i onda kada se okolnosti ne promijene odmah.

Molitva:

"Sveti Nikola, čudotvorče i zaštitniče, pogledaj na nas u ovom času nevolje. Kao što si nekada smirivao oluje i spasavao one u opasnosti, smiri i naše strahove. Podari nam snagu, razboritost i mir u srcu. Budi uz nas i ne ostavljaj nas same. Amin."

Molitva Svetom Nikoli za djecu - tiha molba svakog roditelja

Roditelji se često mole Svetom Nikoli onda kada ne mogu da utiču na sve ono što čeka njihovu djecu. U toj molitvi nema zahtjeva, već želje da djeca budu sačuvana od zla, bolesti i pogrešnih puteva.

Molitva:

"Sveti Nikola, čuvaru djece, primi naše molitve za naše sinove i kćeri. Čuvaj ih u zdravlju i miru, vodi ih putem dobrote i sačuvaj njihove duše. Neka tvoja zaštita bude sa njima u svakom danu i svakoj noći. Amin."

Molitva Svetom Nikoli za siromašne i one koji su ostali bez izlaza

Sveti Nikola se u narodu posebno poštuje zbog svoje velikodušnosti i brige za siromašne. Vjernici mu se mole ne samo za sebe, već i za sve one koji žive u neimaštini, bez sigurnosti i podrške.

Molitva:

"Sveti Nikola, dobri i milostivi, pogledaj na sve koji žive u oskudici i brizi. Podari im utjehu, nadu i izlaz iz nevolja. Nauči nas da budemo ljudi koji pomažu, a ne prolaze pored tuđe patnje. Amin."

Molitva Svetom Nikoli za putnike i one koji su daleko od doma

Putovanja su često simbol neizvjesnosti. Zato se Sveti Nikola vijekovima priziva kao zaštitnik putnika i pomoraca, onih koji odlaze i nadaju se sigurnom povratku.

Molitva:

"Sveti Nikola, zaštitniče putnika, budi uz sve koji su na putu. Sačuvaj ih od nesreća i straha, vodi ih sigurnim putem i vrati njihovim domovima u miru. Amin."

Zašto molitve Svetom Nikoli i danas imaju snagu

Vjernici vjeruju da molitva Svetom Nikoli nije poziv na čudo, već poziv na mir. Njegova snaga, prema predanju, ne leži samo u pomoći, već u osjećaju da čovjek nije sam dok prolazi kroz teške trenutke.

U vremenu neizvjesnosti, ubrzanog života i stalnih briga, molitve Svetom Nikoli ostaju tiho utočište. One ne mijenjaju svijet preko noći, ali mijenjaju ono najvažnije - unutrašnje stanje čovjeka.

Svetitelj kome se vjernici vraćaju kada sve drugo utihne

Kada se utišaju savjeti, kada se iscrpe rješenja i kada čovjek ostane sam sa sobom, mnogi se vraćaju molitvi Svetom Nikoli. Ne zato što očekuju odgovor odmah, već zato što u toj molitvi pronalaze snagu da nastave dalje.

I upravo u toj tišini, vjernici vjeruju, Sveti Nikola ostaje blizu.

(Ona.rs)

Sveti Nikola

krsna slava

molitva

SPC

