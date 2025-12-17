Danas oblačno vrijeme sa povremenom kišom

Izvor:
SRNA
17.12.2025
08:10
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.
U Hercegovini i Krajini biće vjetrovito i oblačno, povremeno sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ostalim predelima biće suvo i sunčanije.
Uveče i naredne noći vjetar će slabiti i padavine prestati, a na sjeveru i istoku lokalno će doći do formiranja magle.
Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova koji će povremeno u Krajini i visokoj Hercegovini biti jak.
Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima na istoku od minus tri, a dnevna od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.
Jutros je u većini predjela pretežno oblačno vrijeme, sa kišom u Hercegovini, te zapadnim i sjeverozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica, Višegrad i Tuzla nula, Banjaluka, Gacko i Zenica jedan, Sarajevo dva, Drvar tri, Čemerno pet, Mostar šest, Livno sedam, te Trebinje devet stepeni Celzijusovih.
