Danas oblačno vrijeme sa povremenom kišom

Izvor:

SRNA

17.12.2025

08:10

Данас облачно вријеме са повременом кишом
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.

U Hercegovini i Krajini biće vjetrovito i oblačno, povremeno sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predelima biće suvo i sunčanije.

Uveče i naredne noći vjetar će slabiti i padavine prestati, a na sjeveru i istoku lokalno će doći do formiranja magle.

влашић снијег сц фб

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova koji će povremeno u Krajini i visokoj Hercegovini biti jak.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima na istoku od minus tri, a dnevna od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u većini predjela pretežno oblačno vrijeme, sa kišom u Hercegovini, te zapadnim i sjeverozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

zima hladnoca

Društvo

Srpsku jutros okovao minus, izmjereno i minus 7!

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica, Višegrad i Tuzla nula, Banjaluka, Gacko i Zenica jedan, Sarajevo dva, Drvar tri, Čemerno pet, Mostar šest, Livno sedam, te Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

