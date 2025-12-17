Srpska bogatija za 22 bebe: Ovog puta izjednačen broj djevojčica i dječaka

Izvor:
SRNA
17.12.2025
07:59
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, po 11 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju, Prijedoru, Gradišci po tri, Bijeljina dvije, Trebinju, Zvorniku po jedna.
Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 33 bebe
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju tri dječaka, Prijedoru i Gradišci po tri djevojčice, Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Trebinju jedan dječak.
U Foči, Istočnom Sarajevu, Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo poroda.
