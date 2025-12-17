Teretnjaci na Batrovcima čekaju po 15 sati: Višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše na graničnom prelazu Batrovci - 15 sati.

Višesatna zadržavanja za teretna vozila bilježe se na izlazu i na drugim graničnim prelazima, pa se tako na Kelebiji zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, na Šidu i Bezdanu pet sati, a na Sremskoj Rači sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vrijeme GP ''Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedjelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Društvo Gužva na ovim graničnim prelazima

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Porast dnevnih temperatura smanjuje opasnost od poledice koju treba očekivati u jutarnjim i večernjim satima zbog hladnijeg vremena i temperatura koje su često ispod nultog podjeljka, navode iz AMSS-a.

Društvo Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Upozoravaju da će magla i danas dobrim dijelom dana otežavati vožnju i da smanjuje vidljivost u Bačkoj i Sremu, na prilazima Beogradu, na putevima pored Save, Dunava i Tamiša, ima je i na području Negotina, Kraljeva i Požege i u ovim područjima njena gustina na pojedinim dionicama može biti manja od stotinak metara.