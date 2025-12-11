Blokiranje otvaranja graničnog prelaza oslikava stanje u BiH: "Zemlja slučaj"

Blokada dugo očekivanog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci odslikava stanje u BiH, kaže gradonačelnik Gradiške. Adžić navodi da je BiH postala zemlja slučaj, u kojoj je moguće da jedan čovjek blokira razvoj Gradiške, Republike Srpske i cijele BiH.

O dignitetu i stručnosti ekspertskog člana Upravnog odbora UIO BIH Zijada Krnjića upravo govori njegova izjava da nije bitan granični prelaz preko koga godišnje pređe oko četiri miliona putnika, gdje su dugotrajna čekanja svakodnevna, a kolone će za predstojeće praznike biti nepregledne, poručuje Adžić. Pita se da li je taj pojedinac instruisan od nekog drugog, jer se od njegovih poteza ogradio i predsjednik Vlade Federacije BiH.

"Postavlja se pitanje da li tu postoji neko drugi ko upravlja nekim procesima na nivou Federacije BIH koji se ne vide na sceni. I to je ono pitanje osnovno i ponoviću još jednom: Da li je međunarodnoj zajednici stalo do razvoja BiH? Ako je stalo zašto ne interveniše sad? Gdje je takozvani visoki predstavnik sada? Ne daj Bože da je to uradio član UO ispred RS. Ja mislim da bi bila već podignuta uzbuna, alarmi, osuđena svi, osuđena Republika Srpska, zašto to radi", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška bi bila bez saobraćajnih zastoja i bez prelaza u samom centru grada. BiH i RS bi dobile jedan od najmodernijih graničnih prelaza, koji bi Banjaluku direktno auto-putem spojio sa Evropskom unijom, poruka je Radovana Kovačevića.

"Sada smo došli u ovu situaciju da od jednog čovjeka iz Federacije BiH koji ucjenjuje Republiku Srpsku sa mnogim drugim stvarima koje nemaju nikakve veze sa otvaranjem graničnog prelaza. Dakle, danas bi bile smanjene gužve na graničnom prelazu u Gradišci, danas bi Gradiška živio normalan život bez saobraćajnih gužvi, bez graničnog prelaza u centru grada", rekao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Porazno je da samovolja Zijada Krnjića, zaustavi puštanje u rad novoizgrađenog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH, odnosno Republike Srpske, navodi Radovan Višković. Za "Autoputeve" je najporaznija činjenica, kaže Višković, da za saobraćaj ostaje zatvoren jedan od najvažnijih putnih objekata u Srpskoj - most preko rijeke Save kod Gradiške izgrađen još 2022. godine.

"Teško je povjerovati da će hrvatska strana, poslije ove blamaže sa odgađanjem otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, imati povjerenja u bilo koga od partnera sa ove strane Save. Postavlja se logično pitanje do kada će politikanstvo i dnevna politika biti iznad interesa naroda, koji žive u ovoj zemlji", rekao je Radovan Višković, v.d. direktor "Autoputeva Republike Srpske".

Most na Savi kod Gradiške samo jedan od projekata, koji su Republika Srpska i Autoputevi realizovali sa partnerima iz Hrvatske i EU, navodi Višković. Podsjeća da je Republika Srpska ovaj most čekala 15 godina, jer je prvi korak u njegovoj realizaciji napravljen 21. aprila 2004. godine, kada su BiH i Hrvatska potpisale Memorandum o saglasnosti za pripremu i izgradnju auto-puta Banjaluka - Gradiška i priključka na Posavski autoput Zagreb - Lipovac.