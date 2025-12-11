Višković: Porazna činjenica da Krnjić zaustavlja puštanje u rad graničnog prelaza

Porazna i nevjerovatna je činjenica da je član UO UIO BiH Zijad Krnjić ostao pri svom stavu da ne da saglasnost na izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO BiH, čime je zaustavio puštanje u rad novoizgrađenog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH, odnosno Republike Srpske, istakao je vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković.

Višković je dodao da je za "Autoputeve Republike Srpske", najporaznija činjenica da, zbog samovolje jednog čovjeka, za saobraćaj ostaje zatvoren jedan od najvažnijih putnih objekata u Srpskoj, most preko rijeke Save kod Gradiške, koji je izgrađen još u ljeto 2022. godine.

"To je most, koji je Republika Srpska čekala ravno 15 godina, jer je prvi korak u realizaciji ovog projekta načinjen 21. aprila 2004. godine, kada je između Ministarstva komunikacija i transporta BiH i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske potpisan Memorandum o saglasnosti za pripremu i izgradnju autoputa Banjaluka-Gradiška i priključka na Posavski autoput Zagreb-Lipovac na panevropskom koridoru H u području postojećeg čvorišta Okučani. Kao ključni zajednički objekat, predviđen je novi granični most preko rijeke Save s priključnim dionicama do postojećih saobraćajnica na obje strane", kaže Višković.

Dodaje, da ne želeći da se vraća u prošlost i upire prst u bilo koga zbog tolikog čekanja, podsjetiće samo da je od potpisivanja tog prvog memoranduma, pa do početka radova prošla decenija i po, tokom koje su potpisani protokoli o saradnji, formirane međunarodne ekspertske grupe za pripremu tenderske dokumentacije, pripremljena sva planska i projektna dokumentacija, obezbijeđen novac, ishodovana građevinska i ostale neophodne dozvole.

"Da se čekanju konačno nazire kraj, bilo je jasno početkom 2019. godine, kada je Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske obnovilo ranije izdatu Potvrdu, kojom se potvrđuje da nadležni organ Republike Hrvatske može izdati građevinsku dozvolu za izgradnju mosta, poslije čega je raspisan tender, prethodno pripremljen od strane međunarodne radne grupe za pripremu tenderske dokumentacije. Tender za izvođača radova sprovela je hrvatska strana, dok je BiH sprovela tender za nadzor radova", dodaje se u saopštenju.

Kaže, sredinom te godine, tačnije 16. jula 2019. godine, u Zagrebu je potpisan ugovor za izgradnju mosta, između "Hrvatskih cesta" i Ministarstva transporta i komunikacija BiH, kao zajedničkog investitora i izabranog izvođača radova, konzorcijuma koji čine kompanije "Integral Inženjering", Laktaši, "Đuro Đaković Montaža", Zagreb i "Zagreb Montaža", Zagreb.

"Ugovorena vrijednost radova iznosila je 19,5 miliona evra, a za realizaciju ovog projekta odobrena su i grant sredstva Evropske unije, koja je dala veliki doprinos u realizaciji ovog projekta. Početak radova ozvaničen je 11. oktobra 2019. godine, rok za završetak bio je dvije i po godine, a izvođač se, uprkos poteškoćama, izazvanim pandemijom Kovid – 19, držao propisanih rokova i most je završen u ljeto 2022. godine", dodaje se u saopštenju.

Navodi da je za konačno puštanje u saobraćaj trebalo još izgraditi pristupnu saobraćajnicu sa hrvatske strane, kao i novi graniči prelaz, što je takođe urađeno ovih mjeseci.

"I kada su konačno stečeni svi uslovi za otvaranje novih graničnih prelaza s obje strane rijeke Save, koje povezuje naš most, došli smo u situaciju da jedan čovjek, bez obrazloženja i razumnog razloga, blokira sav taj trud i rad, sva očekivanja i želje za bržim, kvalitetnijim i modernijim povezivanjem na evropsku transportnu mrežu. JP "Autoputevi Republike Srpske" najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje takozvanog eksperta u UO UIO BiH, jer tvrdoglavim odbijanjem da da saglasnost na izmjenu unutrašnjih akata UIO BiH, pokazuje stvarne namjere BiH u pogledu Republike Srpske i njene želje da gradi savremenu putnu infrastrukturu i povezuje se sa regionom i EU", poručio je Višković.

Ističe, da je most na Savi kod Gradiške samo je jedan od projekata, koji je Republika Srpska i ovo preduzeće realizovalo sa partnerima iz Hrvatske i EU.

"Prema njegovim riječima, teško je povjerovati da će hrvatska strana, poslije ove blamaže sa odgađanjem otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, imati povjerenja u bilo kod od partnera sa ove strane Save. Postavlja se logično pitanje do kada će politikanstvo i dnevna politika biti iznad interesa naroda, koji žive u ovoj zemlji", upitao je, na kraju, Višković.