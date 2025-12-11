Klauzula o pravima nacionalnih manjina u Ukrajini nestala je iz mirovnog plana nakon kontakata ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog sa Evropljanima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nakon što su Sjedinjene Države objavile svoj plan od 28 tačaka, on je procurio u medije. Tamo je pisalo da je neophodno zaštititi jezike manjina, vjerske slobode i da sva nacistička ideologija i aktivnosti treba da budu zabranjene", podsjetio je Lavrov tokom okruglog stola o Ukrajini.

Lavrov je dodao da je, nakon kontakata sa Evropljanima, broj tačaka smanjen, a tačka koja je zahtijevala zabranu nacističke ideologije i aktivnosti je nestala.

"Rusija smatra da je neprihvatljivo primoravati Ukrajinu da poštuje pravila EU o ljudskim pravima i nacionalnim manjinama", istakao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Evropljani pokušavaju da sjednu za pregovarački sto o Ukrajini, ali njihovi prijedlozi neće biti od koristi.

"Oni zaista moraju da se zagledaju u sebe i zauzmu ozbiljan pristup, umjesto da nastavljaju sa propagandom i agitacijom", rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Rusija je spremna da nastavi saradnju sa SAD na rješavanju ukrajinskog sukoba zbog toga što upravo Amerika pokazuje ozbiljnu posvećenost postizanju rezultata.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin stalno govori o svojoj spremnosti da nastavi smislen dijalog o rješavanju ukrajinskog sukoba, prije svega sa američkom stranom. Zaista želimo da okončamo sukob i naš principijelni stav ostaje nepromijenjen", napomenuo je Lavrov.

Lavrov je istakao da Rusija nema nikakve agresivne planove protiv zemalja NATO-a i EU i spremna je da takve garancije registruje u pravnom dokumentu.

"Naravno, na kolektivnoj, obostranoj osnovi", istakao je Lavrov, dodajući da, ako Evropa ipak odluči da krene u rat, Rusija je spremna za to odmah.