Logo
Large banner

Peskov: Zainteresovani smo

Izvor:

Sputnjik

11.12.2025

11:24

Komentari:

0
Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Komentarišući izveštaje o američkom planu za reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj ne učestvuje u diskusijama koje se vode „preko megafona“.

„Zainteresovani smo za priliv stranih investicija. Što se tiče planova, ne učestvujemo u diskusijama koje se vode preko megafona ni o kakvim planovima ili projektima“, rekao je Peskov novinarima.

Pored toga, Peskov je naglasio da je Rusija zainteresovana za priliv stranih investicija.

хакер

Hronika

Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

„Moskva je bila i ostaje otvorena za strane investicije. Rusija je atraktivno i veoma profitabilno tržište za strane investicije. Znamo da su neki investitori otišli, a njihovo mjesto su odmah zauzeli drugi – to je zakon ekonomije. Zainteresovani smo za priliv stranih investicija“, poručio je Peskov, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању

Republika Srpska

Kojić: Srpska jedinstvena kada su nacionalni interesi u pitanju

3 h

0
Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба

Hronika

Srbi popadali sa tonom kokaina - VIDEO

3 h

0
Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Hronika

Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

2 h

0
Дуња Илић

Scena

Pjevačica samu sebe prijavila policiji: Usred noći je uhvatila jaka kriza

3 h

0

Više iz rubrike

Људи штрајкују

Svijet

Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge

3 h

0
Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Svijet

Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

3 h

0
Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

Svijet

Ana Volš danima prije nestanka bila uznemirena: Prijatelji otkrili detalje

3 h

0
Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Svijet

Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner