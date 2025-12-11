Peskov: Zainteresovani smo

Komentarišući izveštaje o američkom planu za reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj ne učestvuje u diskusijama koje se vode „preko megafona“.

„Zainteresovani smo za priliv stranih investicija. Što se tiče planova, ne učestvujemo u diskusijama koje se vode preko megafona ni o kakvim planovima ili projektima“, rekao je Peskov novinarima.

Pored toga, Peskov je naglasio da je Rusija zainteresovana za priliv stranih investicija.

Hronika Provalio u kladioničarski nalog pa prebacivao pare sebi

„Moskva je bila i ostaje otvorena za strane investicije. Rusija je atraktivno i veoma profitabilno tržište za strane investicije. Znamo da su neki investitori otišli, a njihovo mjesto su odmah zauzeli drugi – to je zakon ekonomije. Zainteresovani smo za priliv stranih investicija“, poručio je Peskov, prenosi Sputnjik.